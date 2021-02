Fakenews dhe niveli i lirisë së tepruar të shtypit në Kosovë

Liria e shprehjes është gjëja esenciale në një vend që të ketë gazetari të mirëfilltë, ku përfshihen të gjitha formatet, prej tradicionales deri te mediat online.

Kushtetuta e Kosovës e cila është akti më i lartë ligjor i një vendi, e garanton lirinë dhe pluralizmin e mediave, bile në Nenin 42, pika 2 thuhet se censura është e ndaluar dhe askush nuk mund të pengojë shpërndarjen e informacionit nëpërmjet mediave.

“1. Garantohet liria dhe pluralizmi i mediave. 2. Cenzura është e ndaluar. Askush nuk mund ta pengojë shpërndarjen e informacionit ose të ideve nëpërmjet mediave, me përjashtim të rasteve kur një gjë e tillë është e domosdoshme për parandalimin e nxitjes dhe provokimit të dhunës dhe armiqësive në baza të urrejtjes racore, kombëtare, etnike ose fetare“, thuhet në pikën 1 dhe 2 të Nenit 42, i cili është për lirinë e mediave.

Ajo që bie në sy në pikën 3, e cila është edhe relevante për lajmet e rreme, është se secili mundet që ta korrigjojë informacionin e pavërtetë, i cili e dëmton dikë.

„Çdokush ka të drejtë të korrigjojë informacionin e pavërtetë, jo të plotë ose të pasaktë të publikuar, nëse cenon të drejtat ose interesat e saj/tij, në pajtim me ligjin“, thuhet në pikën 3 të nenit 42.

Sipas pikës 2 te Raportimi i së vërtetës, Kodi i Mediave të Shkruara të Kosovës, ceket mirë se gazetarët e redaktorët nuk duhet të prodhojnë lajme të rreme, por të mbështeten në burime të identifikueshme të informacioneve. Po ashtu nëse vërtetohet që gazetarët kanë publikuar lajme të pasakta, atëherë duhet që t’i korrigjojnë ato.

“Gazetarët dhe redaktorët do të sigurojnë respekt për të vërtetën faktike dhe për të drejtën e publikut që ta dijë të vërtetën. Gazetarët dhe redaktorët, në parim, duhet të mbështeten në burime të identifikueshme të informacioneve. Gazetarët dhe publikimet e tyre kanë obligim profesional që me kohë ta korrigjojnë çfarëdo informacioni të publikuar për të cilin vërtetohet të jetë i pasaktë“, theksohet në Kodin e Mediave të Shkruara të Kosovës.

Kryetari i Këshillit të Mediave të Shkruara, Imer Mushkolaj thotë se në Kosovë ka liri relative të shtypit, bazuar në raportet e organizatave ndërkombëtare.

I pyetur se a ka liri të tepruar të shtypit në Kosovë dhe pse janë krijuar lajmet e rreme, Mushkolaj potencon se Kosova nuk mund t’i shmanget këtij trendi i cili po ndodh në të gjithë botën.

Një vend ose ka, ose nuk ka liri të shtypit. Nuk ekziston liri e tepruar e shtypit. Lajmet e rrejshme nuk janë një fenomen i ri dhe Kosova nuk mund t’i shmanget trendit të përhapjes së tyre në mbarë botën, potencon ai.

Mushkolaj tregon për rolin e Mediave të Shkruara të Kosovës, që të mos zhvillohen lajmet e rrejshme.

Mushkolaj thotë se mënyra më e mirë për parandalimin e shpërndarjes së lajmeve të rrejshme është respektimi i Kodit Etik.

Ai po ashtu ka treguar se KMSHK-ja nuk ka shifra apo ndonjë hulumtim se të cilës natyrë krijohen shumica e lajmeve të rreme në Kosovë.

“Respektimi i Kodit Etik është masa më e mirë për parandalimin e krijimit dhe të shpërndarjes së lajmeve të rrejshme. Nuk ka shifra ose hulumtim për këtë çështje. Por, lajmet e rrejshme në përgjithësi krijohen dhe shpërndahen me qëllim që të krijojnë situata të paqena për një fenomen të caktuar, me qëllim që të përfitojnë subjekte të caktuara”, tregon Imer Mushkolaj.

Sipas tij, gazetarët duhet t’i raportojnë rastet e keqpërdorimit të lirisë së shtypit të cilat ndodhin brenda institucionit/organizatës ku ata punojnë vetëm në Asociacionin e Gazetarëve të Kosovës.

Ai tregon po ashtu, se si të mbrohen “viktimat” e lajmeve të rreme.

Dren Gërguri, ligjërues në Fakultetin e Filologjisë, Dega e Gazetarisë, tregon se janë disa hapa që i cilësojnë si më të rëndësishëm t’ia mësojnë studentëve që në të ardhmen të mos krijojnë lajme të rrejshme.

Gërguri tregon se cilat janë arsyet që e cenojnë lirinë e medias në Kosovë, pas një studimi të bërë nga vet ai.

“Pasqyra e raporteve ndërkombëtare për gjendjen e lirisë së medias në Kosovë tregon që edhe vendi ynë përballet me sfidat e ngjashme me vendet e rajonit. Aty-këtu ka tregues që reflektojnë edhe në klasifikimin e këtyre vendeve në këto raporte. Rrjedhimisht, Kosova renditet më mirë se të gjitha shtetet fqinje. Në një studim timin të mëhershëm, të gjeturat kryesore ishin pesë sfidat që e cenojnë lirinë e medias në Kosovë: Mosrealizimi i drejtësisë

në praktikë, presioni politik, presioni ekonomik, paqëndrueshmëria ekonomike dhe sulmi ndaj gazetarëve. Këto probleme vazhdojnë ta sfidojnë median në Kosovë dhe akterë të ndryshëm shoqërorë, përfshirë komunitetin e gazetarëve, grupe të ndryshme intelektualësh dhe mbrojtësit e rendit e ligjit. Këta të fundit duhet ta japin kontributin e tyre për të krijuar një ambient më të përshtatshëm për mediat, që do të rezultonte me qëndrueshmëri financiare të mediave, e cila do të garantonte një media edhe më të lirë dhe më imune ndaj ndërhyrjeve politike e ekonomike”, shprehet Dren Gërguri.