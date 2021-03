Mësimdhënësit bënë punë të jashtëzakonshme gjatë këtij viti sfidues, thotë Hoti

Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Avdullah Hoti, ka vizituar sot Shkollën Fillore të Mesme të Ulët “Hasan Prishtina” me rastin e 7 Marsit- Ditës së Mësuesit, ku është pritur nga drejtoresha znj. Sofie Bunjaku dhe mësimdhënës të kësaj shkolle.

Duke ua uruar Ditën e Mësuesit, kryeministri Hoti falënderoi gjithë mësimdhënësit në gjithë Kosovën për punën e jashtëzakonshme që kanë bërë gjatë këtij viti sfidues.

“Mënyra se si keni arritur ta organizoni mësimin me modalitetet e përgatitura nga Ministria e Arsimit me Ministrinë e Shëndetësisë dhe me Institutin, besoj se është bërë punë e jashtëzakonshme, në mënyrë që nxënësit të mos mbesin prapa me mësim”, tha kryeministri Hoti, duke shprehur keqardhje për të gjithë ata që si rezultat i kësaj pandemie nuk janë në mesin tonë.