Të rinjtë shpresojnë që në fund të ditës mos t’u mbetet vetëm kafiteria si aktivitet

Komuna e Vitisë ka shumë të rinj, preokupimi i të cilëve janë vetëm mundësitë për t’i bërë gjërat që i bënë e gjithë rinia e botës dhe vende adekuate ku mund t’i bëjnë ato.

Përfaqësuesi i Klubit të Futsallit në Viti, Valmir Sallahu shprehet i indinjuar se sa pak mundësi për të luajtur futsall, ndonëse e luan këtë lojë me shumë pasion.

Ai tregon se sa me vështirësi i luajnë ndeshjet në mungesë të fushave në Viti.

Duke mos i humbur shpresat, Sallahu tregon se presin shumë për të ardhmen sa i përket infrastrukturës.

Në Ligjin Për Pjesëmarrje dhe Fuqizim të publikuar nga Gazeta Zyrtare e Kosovës në mbështetje të nenit 65 (1) te Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe të miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, është paraqitur projektligji për fuqizim dhe pjesëmarrje të rinisë.

OJQ-të ndërhyjnë dhe zbusin situatën

Në Kosovë tashmë ekzistojnë shumë qendra rinore, e po ashtu edhe shumë organizata rinore të cilat tentojnë të fuqizojnë të rinjtë në fusha të ndryshme. Edhe në komunën e Vitisë ka një Qendër Rinore, e cila sadopak i involvon të rinjtë nëpër trajnime, aktivitete dhe punë të ndryshme vullnetare.

Shefja e Qendrës Rinore në Viti, Donjeta Sadiku tregon se sa të hapur janë ndaj kreativitetit të të rinjve.

Sadiku shpreh nevojën për më shumë hapësira inovative e gjithashtu edhe gatishmërinë e komunës për të ndihmuar.

Përveç Qendrës Rinore, në Viti operon Këshilli i Veprimit Rinor Lokal (KVRL) në krye Sadie Lutfiun, e cila tregon për rolin e kësaj organizate në fuqizimin e të rinjve dhe sigurimin e vendeve inovative për ta.

Sipas saj, aktivitetet bëhen kryesisht jashtë, në ambiente të hapura.

Nënkryetari i Komunës së Vitisë, Hasan Aliu tregon ecurinë e punimeve për vende inovative në bazë të së cilave të rinjtë e kësaj komune do të mund të jenë më aktivë.

Sipas tij, në këto 6 vite të fundit është bërë shumë edhe për shkolla duke u ofruar nxënësve terrene sportive, kulturore brenda objekteve shkollore, dhe me formimin të organizatave joqeveritare për të qenë sa më afër të rinjve dhe problemeve të tyre.

Hapësirat inovative, përveç për argëtim dhe kënaqësi shpeshherë shërbejnë edhe për normalizim të raporteve sociale.

Ndërkohë që qeveria ose komuna nuk kanë bërë shumë për inovacionin e të rinjve, organizatat joqeveritare po punojnë shumë rreth kësaj.

E tillë organizatë është edhe UNICEF, përkatësisht programi UPSHIFT, njësia Laboratori, e cila ka për qëllim informimin e fëmijëve dhe të rinjëve me teknologjitë më të reja, punëtoritë më aktive dhe përfitimin nga ana e pjesëmarrësve, duke marrë pjesë në aktivitete, duke bërë punë praktike dhe duke bërë punë vullnetare.

As shkollat nuk mund të shihen si më pak kompetente në këtë aspekt, pasi që luajnë rol të konsiderueshëm në progresin e kësaj fushe.

Përfaqësues nga gjimnazi “Kuvendi i Lezhës” thonë të jetë krijuar një hapësirë brenda objektit shkollor, ku nxënësit po kalojnë kohë jashtë orarit mësimor në kuadër të klubeve që ata kanë krijuar nën mbikëqyrjen e ASSET dhe me mentorin Adriatik Zeqiri, profesor dhe këshilltar i certifikuar karriere.

Mungesa e aktiviteteve “shuan shpresat për një të ardhme më të mirë”

Në një sondazh, në kuadër të botimit të OJQ Make A Difference (M.A.D.) përkrahur nga Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), drejtuar të rinjve, tregohet një pesimizëm sa i përket asaj se sa merren parasysh nga komunat përkatëse, për nga kërkesat dhe shqetësimet.

Arta Bilalli, studente e drejtësisë dhe praktikante në gjykatë, është mësuar me rutinën e saj, mirëpo ajo ka më shumë nevojë për diçka që do ia thyente monotoninë ditës së saj.

Ajo tregon se sa të pakta ose në mungesë totale janë hapësirat për të rinjtë, dhe se sa po ndikon kjo në personalitetin e tyre.

‘‘E gjithë dita ime është rreth shkollës dhe punës, andaj si një e re, kam dëshirë të kryejë aktivitete të tjera rinore ose kulturore, por që në Viti nuk kemi shumë mundësi të tilla. Ne nuk kemi një sallë rinore, një kënd leximi në qytet, ose një shëtitore për të kaluar kohë me shoqëri, gjë që po na bënë më të ndrojtur si personalitet kundrejt të tjerëve’’, thotë Bilalli.

Studentja tregon se si, sipas saj, do të ishte një Viti ideale për të rinjtë, dhe se sa shpresa ka që kjo të realizohet një ditë.

“Përkundër që krejt këto hapësira nuk na servohen sot, unë vazhdoj të imagjinoj vendet adekuate për të rinjtë, grup djemsh e vajzash në një qoshe të veçantë për ta, aktivitete rinore gjithandej… jam shpresëplotë se dikush do të mendojë për ne”, u shpreh kjo e re.

Sipas një hulumtimi nga Instituti Pedagogjik i Kosovës ” 42% e braktisin shkollën për arsye të suksesit të dobët në mësime, 31% për shkak të kushteve të vështira ekonomike dhe 10% për shkak të nevojës për punësim. Po ashtu ikja e nxënësve nga orët e mësimit mendohet se mund të jetë një ndër karakteristikat e nxënësve potencialë për braktisjen e shkollimit, sidomos kur kjo ikje është e shpeshtë dhe e pajustifikueshme”

Këtu gjithsesi përfshihen edhe shumë të rinj vitias, të cilët pas braktisjes së shkollës nuk kanë me çfarë aktivitete të merren, të cilës do fushë qofshin ato.

Njëjtë shprehet edhe L.S (ka dashur të mbetet anonim) e cila për shkaqe familjare u detyrua ta lë shkollën dhe të vazhdojë me punë.

Ajo shprehet e indinjuar për mungesën e një salle sportive, një teatri dhe një hapësire ku ajo mund të ndryshojë rutinë.

Për të zhvilluar një kulturë të inovacionit në Kosovë punojnë shumë organizata, qendra rinore e edhe organet shtetërore. Një e tillë është edhe Qendra Inovative e Kosovës, e cila financohet nga Ambasada e Suedisë dhe Ambasada Mbretërore Norvegjeze ë, e që si për qëllim ka organizimin e projekteve të fushave të ndryshme

Por, duket se kjo punë nuk po i mjafton Fitore Frangut, një të reje nga Vitia, e cila e pashpresë për përparime në këtë fushë, tregon se çka i mbetet të bëjë gjatë një dite të saj.

As në komunën e Gjilanit situata nuk është për t’u lavdëruar, të rinjtë nuk janë aspak të kënaqur dhe nuk kanë thuajse fare vende ku ta kalojnë kohën, tregon studentja, Besa Haziri.

Në Prishtinë ekziston një qendër e drejtuar nga komuniteti, ku si punë primare e kanë kujdesin për nevojat e komunitetit dhe të hapësirës.

“Termokiss ndër vite ka organizuar aktivitete dhe iniciativa të ndryshme dhe të lloj-llojshme. Termokiss kontribuon në krijimin e vendeve inovative për të rinjtë duke qenë një vend i tillë, është një hapësirë dhe platformë e hapur për kënd do që dëshiron me ardhë, me mësu, me nda njohuri si dhe me kontribu në shoqëri”, u tha ndër të tjerash në një përgjigje me shkrim nga Termokiss.