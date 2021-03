MASH: Pushimi pranveror në arsim fillon me 6 prill

Ministrja e Arsimit dhe Shkencës, Arbërie Nagavci, ka nënshkruar sot vendimin për ndryshimin e Kalendarit shkollor 2020/2021 në arsimin parauniversitar, sipas të cilit pushimi pranveror do të fillojë me datë 6 prill 2021 dhe do të përfundojë më datë 12 prill 2021.