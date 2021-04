Konjufca: Askush nuk dëshiron që Kosova të hyjë në zgjedhje të reja, duke krijuar pasiguri kushtetuese

U.d.presidenti Glauk Konjufca sot është takuar me kryeministrin Albin Kurti dhe kandidaten për presidente të Kosovës, Vjosa Osmani. Ai ka diskutuar me ta mbi rëndësinë e kompletimit të kësaj faze të tretë të krijimit të institucioneve.

Pamundësia që brenda afateve kushtetuese ta zgjedhim presidentin e ri e çon vendin tonë në zgjedhje të reja. Askush nuk dëshiron që Kosova të hyjë në zgjedhje të reja, duke krijuar pasiguri kushtetuese dhe duke humbur shumë kohë, thuhet në komunikatën për media e Zyrës së Presidentit.

Vendi ynë kaloi nëpër një rrugë të ndërlikuar politike e sociale këto dy vitet e fundit. Në zgjedhjet e vitit 2019 hymë për shkak të dorëheqjes së Kryeministrit. Kurse më 2020, pas negociatave të gjata për krijimin e koalicionit qeverisës, partneriteti nuk zgjati as dy muaj. Në krye të vendit erdhi një Qeveri e cila fatkeqësisht u shpall antikushtetuese nga Gjykata jonë Kushtetuese. Dhe vendi shkoi sërish në zgjedhje.

Përkundër kësaj, Republika jonë vendosi standarde të lakmueshme të demokracisë nga kuptimi i ndershmërisë dhe mbarëvajtjes së zgjedhjeve të lira. Bashkimi Evropian, ShBA-të dhe të gjitha shtetet që i ndihmuan Kosovës gjatë procesit të çlirimit dhe pastaj shtetndërtimit, e vlerësuan dhe e çmuan procesin tonë zgjedhor.

Thelbi i demokracisë konsiston në nevojën e themelimit të institucioneve mbi parimin e ligjshmërisë dhe shprehjes së vullnetit të qytetarëve në zgjedhje. Kosova i kaloi dy hapat e parë të këtij procesi me kujdes dhe efektivitet. Edhe Legjislatura e VIII-të edhe Qeveria e re e Kosovës u themelua 9 ditë pas certifikimit të rezultatit zgjedhor nga KQZ-ja.

Mirëpo kësaj radhe, për shkak të rrethanave të krijuara politike, afatet kushtetuese për zgjedhjen e Presidentit koincidojnë si kurrë më parë me zgjedhjen e Legjislaturës dhe Qeverisë. Deri tash vetëm Grupi Parlamentar i Lëvizjes VETËVENDOSJE! ka prezantuar dy kandidatë të nominuar në Kuvendin e Republikës së Kosovës për President: znj. Vjosa Osmani dhe z. Nasuf Bejta.

Kushtetuta jonë në nenin e saj 86.2 thotë që: “Zgjedhja e Presidentit të Republikës së Kosovës duhet të bëhet jo më vonë se 30 ditë para përfundimi të mandatit të Presidentit aktual”. Meqë mandati aktual i pozitës së Presidentit konsumohet përfundimisht më 5 maj të vitit 2021, konsideroj që data e fundit në të cilën Kuvendi i Republikës do të duhej ta fillonte procesin e Presidentit të ri është 5 prilli i këtij viti.

Kam diskutuar me ta mbi rëndësinë e kompletimit të kësaj faze të tretë të krijimit të institucioneve tona. Pamundësia që brenda afateve kushtetuese ta zgjedhim Presidentin e ri e çon vendin tonë në zgjedhje të reja. Askush nuk dëshiron që Kosova të hyjë në zgjedhje të reja, duke krijuar pasiguri kushtetuese dhe duke humbur shumë kohë. Republika e Kosovës ka nevojë për stabilitet politik e institucional dhe qeverisje demokratike bazuar në vullnetin elektoral të qytetarëve.

Për ta krijuar një atmosferë të domosdoshme mirëbesimi para se të hyjmë në këtë proces, ata më premtuan dhe garantuan që gjithçka ka të bëjë me ligjin për zgjedhjet do të jetë pjesë e një procesi të ardhshëm dialogimi mes mazhorancës dhe opozitës dhe se bashkë do ta bëjmë dhe përmbyllim reformën zgjedhore. Kështu që, pas vullnetit të qartë që e shprehu mbrëmë opozita me votën e tyre në Kuvendin e Kosovës, nuk mbetet tjetër veçse të sigurohemi që mazhoranca e Kuvendit të garantojë që mos bëjë asnjë veprim pa u konsultuar me opozitën në këtë aspekt, kurse opozita që nuk do ta bojkotojë procesin e zgjedhjes së Presidentin, me qëllim të shmangies së zgjedhjeve të përsëritura.