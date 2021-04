Turizmi në Pejë – shtyllë e fortë dhe frytëdhënëse e ekonomisë

Kontribues i një shume të konsiderueshme parash dhe përfaqësues i bukurive të rralla natyrore të një shteti kaq të vogël si Kosova, ka qenë dhe vazhdon të jetë turizmi. Me vetëm një sipërfaqe prej 10,900 km², Kosova ka tërhequr një numër të madh të vizitorëve nga anembanë bota e kjo për të vetmen arsye se posedon qysh nga njëri skaj e deri tek tjetri, bukuri të rralla natyrore të cilat nuk lejojnë që të zbehen perlat e trashëgimisë kulturore e historike. Këto bukuri të cilat sot e disa vite vazhdojnë të na paraqesin si një shtet unik jo vetëm në rajon,nga ana tjetjër kërkojnë një infrastrukturë adekuate turistike por edhe një orientim sa më të lehtë për vizitorë.

Falë historisë, kulturës, traditës, pasurive natyrore e shumë arsyeve të tjera të cilat e bëjnë të veçantë Peja është një nga qytetet më të zgjedhura në Kosovë nga turistët vendas dhe të huaj. Takimi qysh në shikim të parë me Grykën e Rugovës dhe rrjedhën e Drinit të Bardhë, përfshirë edhe plot atraksione tjera turistike, tërheqin vëmendjen dhe rrisin potencialin turistik të këtij qyteti.

Virtyt Morina, përgjegjës për “Qendrën për Informata Turistike” në Pejë, thekson se ky qytet ka çfarë t’i ofrojë vizitorëve me mundësitë dhe kapacitetin turistik të saj edhe pse rimëkëmbja turistike rifilloi nga viti 2000.

“Çfarë e bën këtë qytet edhe më të veçantë është fakti se ka një potencial të madh natyror dhe ekonomik, si dhe ka një mori zgjedhjesh për vizitorët. Këto zgjedhje përfshijnë aktivitetet sportive dhe rekreative, vizita në monumente të cilat përfaqësojnë vendin, shëtitje, lundërim, lëshim me parashutë dhe shumë të tjera. Resurset turistike të saj fillojnë që nga Bjeshkët e Nemuna me Rugovën plot me qafa të ulëta, ujëra si kristal dhe shtigje për ecje e ngjitje, duke vazhduar me shpellat e ndryshme ku shpella ‘Bukuroshja e Fjetur’ ngjall kureshtjen dhe tërheq vëmendjen e shumë vizitorëve. Pos kësaj në kilometrin e tretë gjendet shtegu ‘Via- Ferata’ për ata të cilët duan adrenalinë nga natyra” – thotë ai.