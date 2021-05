Gërvalla: Asnjeherë nuk do të pushoj së kërkuari drejtësi për të gjitha viktimat në Kosovë

Ministrja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Donika Gërvalla Schwarz deklarohet pas reagimeve që iu kanë bërë për deklaratën e saj ndaj Gjykatës Speciale në vitin 2017.

“Sot po dëgjoj si po bërtasin fort pikërisht ata që me heshtjen dhe me veprat e tyre e sollën Kosovën në këtë gjendje të turpshme, vetëm me guxim dhe shumë punë do të mund t‘ia kthejmë Kosovës faqen e bardhë, jo me heshtje dhe mashtrim”, ka thënë Gërvalla në postimin e saj në Facebook.