Kurti: S’do të ndalemi deri sa të arrijmë objektivin tonë për vaksinimin e 60 për qind të popullsisë

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, bashkë me Olivér Várhelyi, Komisioner për Fqinjësi dhe Zgjerim, morën pjesë në ceremoninë e rifillimit të procesit të vaksinimit me Pfizer, donacion ky i Bashkimit Evropian.

Në fjalën e tij, kryeministri Kurti tha se kjo sasi e parë e vaksinave Pfizer, përveç që është shpresëdhënëse, na bënë mirënjohës ndaj shfaqjes së përkrahjes së BE-së në përpjekjet tona për një mjedis sa më të sigurt, jo vetëm për qytetarët tonë, por edhe për të mirëpritur qytetarët e Bashkimit Evropian.

Kryeministri Kurti theksoi se sot po rifillohet procesi i vaksinimit me qëllim që të mos ndalemi dhe të vazhdojmë deri sa të arrijmë objektivin tonë për vaksinimin e 60 për qind të popullsisë.

Qeveria, siç u shpreh ai, është duke punuar pa u ndalur për të rritur furnizimin me vaksina dhe janë në rrugë të drejtë në përmbushjen e këtij qëllimi.

Ndërkaq, Komisioneri Várhelyi tha se kjo është një ditë e mrekullueshme për Ballkanin Perëndimor dhe është ditë e mrekullueshme për Kosovën. Kosova, tha ai, do të marrë pothuajse 100 mijë vaksina nga Pfizer/Biontech. Komisionieri Várhelyi veçoi se në këtë kontribut i tërë sektori shëndetësor i Kosovës do të mund të vaksinohet.

Dua të filloj duke falënderuar çdo palë të përfshirë në realizimin e kësaj ngjarjeje.

Teksa jemi duke punuar çdo ditë të zvogëlojmë ndikimin dhe shtrirjen e pandemisë COVID-19, kjo sasi e parë e vaksinave Pfizer, e kësaj pakoje të dërguar nga Bashkimi Evropian, përveç që është shpresëdhënëse, na bënë mirënjohës ndaj shfaqjes së përkrahjes së BE-së në përpjekjet tona për një mjedis sa më të sigurt, jo vetëm për qytetarët tonë, por edhe për të mirëpritur qytetarët e Bashkimit Evropian.

Kjo simbolikë me shumë vlerë, na jep besimin se rrugëtimi jonë shumë i nevojshëm dhe i qartë drejt BE-së, është i mbushur me miq, ndër të cilët sot do të veçoja dhe do të falënderoja shtetin austriak, së bashku me Ambasadën e Austrisë në Kosovë, e cila ishte lehtësuese në këtë proces.

Vetëm duke qenë së bashku, mund ta fitojmë luftën kundër COVID-19 dhe ky është mësimi nga pandemia e mënyra jonë në gjithë këtë fushatë.

Sot po e rifillojmë procesin e vaksinimit me qëllim që të mos ndalemi dhe të vazhdojmë deri sa të arrijmë objektivin tonë për vaksinimin e 60 për qind të popullsisë.

Ne synojmë të vaksinojmë grupet e rrezikuara para stinës së verës dhe të vijojmë me pjesën tjetër në përputhje me Planin Shtetëror të Vaksinimit kundër COVID-19.

Qeveria është duke punuar pa u ndalur për të rritur furnizimin me vaksina dhe jemi në rrugë të drejtë në përmbushjen e këtij qëllimi.

Ne jemi të bindur se në bashkëpunim me vendet e tjera anëtare të BE-së, do të mund të vazhdojmë të përfitojmë nga ky mekanizëm i Pakos Ndihmëse përmes marrëveshjeve të mëtejme.

Edhe një herë ju falënderoj për gjithë mbështetjen dhe le të triumfojmë në këtë betejë së bashku e sa më parë.