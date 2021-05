Kurti: Bahri Fazliu e kishte mision çlirimin, brezat e tjerë do të vazhdojnë të frymëzohen nga vepra e tij

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, bashkë me kryetarin e Kuvendit, Glauk Konjufca, bënë homazhe te varri i heroit Bahri Fazliu, në varrezat e dëshmorëve në Velani, në 23- vjetorin e rënies heroike të tij.

“Bahri Fazliu ishte luftëtar edhe para luftës, që punonte për të përgatitur luftën çlirimtare që do të vinte në fund të viteve të ’90-ta. Ishte njeri i pasionuar për dije dhe liri. Ai lexonte, shkruante dhe luftonte me këtë renditje dhe nuk u ndal asnjëherë e nuk ndalet as sot e kësaj dite, sepse shkrimet e tij do të jenë përherë të vlefshme, ndërsa kujtimi për të i pashlyeshëm”, tha kryeministri Kurti.

Kryeministri tha se Bahri Fazliu e kishte mision çlirimin dhe padyshim që edhe brezat e tjerë të veprimtarëve shqiptarë do të vazhdojnë të frymëzohen për jetë e mot nga jeta dhe vepra e tij, thuhet në komunikatën për media e Zyrës së Kryeministrit.

Lavdi Bahri Fazliut!