Kusari-Lila: Gjakova kurrë nuk u zbraps ta paguajë me gjak lirinë e Kosovës

Mimoza Kusari-Lila sot ka përkujtuar Betejën e Çabratit më 7 maj 1999 në Gjakovë.

Ajo ka thënë se edhe një datë me disa ditë rresht plotë me gjak, dhimbje e lot, por edhe trimëri e krenari për sakrificën për atdheun e lire. Gjakova kurrë nuk u zbraps ta paguajë me gjak lirinë e Kosovës, ka thënë Kusari- Lila në postimin e saj në Facebook.