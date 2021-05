Osmani: Koha që Evropa të hapë dyert për shtetin më pro-evropian në botë

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani për nder të Ditës së Evropës ka thënë se për Kosovën, sikurse edhe për shumë shtete evropiane, shumë kohë para nesh, çmimi i arritjes së paqes ka qenë i lartë, prandaj kjo është arsyeja pse ne duhet të punojmë shumë që jo vetëm t`i ruajmë, por edhe t`i forcojmë këto vlera të arritura me shumë mund.

Osmani në postimin e saj në Facebook ka thënë se ne jemi një vend paqedashës dhe qartë me orientim pro-evropian, andaj aspirojmë dhe po punojmë drejtë anëtarësimit në Bashkimin Evropian, të cilën gjë do ta bëjmë me dinjitet dhe në interesin e qytetarëve.