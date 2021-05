Kurti: Këngët e Ismet Bogujevcit do të rrojnë jo vetëm me brezin tonë por edhe me ata që do të vijnë

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ka vendosur lule të freskëta dhe ka bërë homazhe para arkivolit me trupin e këngëtarit Ismet Bogujevci, të vendosur në hollin e Teatrit Kombëtar të Kosovës. Këngëtari i njohur i këngës popullore shqipe, Bogujevci, u nda nga jeta një ditë më parë.

Në deklarimin para mediave pas homazheve, kryeministri Kurti shpalosi dromca kujtimesh nga fëmijëria dhe admirimin që kishte për këngëtarin Bogujevci. Ai tha se si fëmijë, teksa ndiqnin programin e vitit të ri në televizion, i prisnin me një mosdurim të gëzueshëm këngët e Ismet Bogujevcit dhe të Riza Bytyqit.

Ai theksoi se këngëtari Bogujevci ishte njeri tejet i mirë dhe i dashur, thuhet në komunikatën për media e Zyrës së Kryeministrit.

“Ashtu siç do të na mungojë fizikisht dhe do të kemi mall për të shumë kohë të gjatë, njashtu edhe kënga e tij do të rrojë jo vetëm me brezin tonë, por edhe me ata që do të vijnë”, tha kryeministri Kurti.