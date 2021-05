Vitia: Gjatë kësaj jave pritet kontigjenti me 100 mijë doza të vaksinave anti COVID

Ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia, së bashku me ministrin e Administrimit të Pushtetit Lokal, Elbert Krasniqi sot kanë mbajtur një takim virtual me kryetarët e Komunave të Republikës së Kosovës me qëllim të koordinimit ndërinstitucional në përballjen me pandeminë Covid-19.

Ministri Vitia i informoi kryetarët e komunave për gjendjen e përditësuar epidemiologjike dhe rrjedhën e procesit të Vaksinimit. Ai theksoi se gjatë kësaj jave pritet një kontigjent prej rreth 100 mijë dozave përmes Aleancës COVAX, kështu që gjatë muajve të ardhshëm të arrijmë t’i vaksinojmë popullatën më në rrezik.

Duke marrë parasysh që ndikimi i COVID-19 përveç në shëndetin publik ka shtrirë ndikimin e tij edhe në ekonomi dhe duke veçuar rëndësinë e vizitës së diasporës në Kosovë, është tejet e rëndësishme që ne të arrijmë të vaksinojmë sa më shumë qytetarë deri në verë.

Kryetarët e Komunave u informuan se po bëhen përgatitjet dhe planifikimet për planin e ri të veprimit. Ky proces nuk mund të realizohet pa bashkëpunimin e ngushtë me komunat e Kosovës, me theks të veçantë, me kryetarët dhe Shtabet Komunale Emergjente andaj dhe kërkoi përkushtimin e tyre dhe kapaciteteve komunale ndaj Drejtorive të Shëndetësisë dhe Mbrojtes Sociale dhe Qendrave Kryesore të Mjekësisë Familjare.

Gjithashtu në përputhje me rekomandimet e IKShPK-së dhe ekspertëve shëndetësor, ministri Vitia theksoi se sipas analizës epidemiologjike, jemi duke planfiikuar lehësimin e masave parandaluese konform realitetit në terren, gjithmonë duke tentuar balancën mes shëndetit publik dhe ekonomisë, thuhet në postimin në Facebook e MSh-së.