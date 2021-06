Vazhdojnë punimet për draftimin e koncept dokumentit për zhvillimin e procesit të vetingut në sistemin e drejtësisë

Grupi Punues do të reflektojë mbi sfidat me të cilat përballet gjyqësori dhe prokuroria dhe diskutojë mbi kornizën ligjore që do të mundësojë zhvillimin e procesit të vetingut dhe funksionalizimin e mekanizmave të vetingut për të garantuar një proces të drejtë, efikas dhe efektiv.

Do të ndahen mendime, sugjerime dhe opinione konkrete nga të gjithë pjesëmarrësit, për t’i pasqyruar më pas ato në draft Koncept Dokumentin për zhvillimin e procesit të vetingut.