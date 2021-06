Presidentja Osmani bën thirrje për rritjen e aktivitetit dhe përkrahjes së AFD në Kosovë 

Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani priti në takim ambasadoren e Francës në Kosovë, Marie-Christine Butel, si dhe një delegacion të Agjencisë franceze të zhvillimit (AFD) të përbërë nga Dominique Hautbergue, udhëheqës i Zyrës Rajonale për Ballkanin Perëndimor, Mirela Mata, zyrtare për Strategji dhe Operacione për Shqipërinë dhe Kosovën, si dhe Florence Dobelle, udhëheqëse e shërbimit ekonomik rajonal për zonën Danub-Ballkan.

Në takim u diskutua për aktivitetin e Agjencisë franceze të zhvillimit në rajon dhe në veçanti në Republikën e Kosovës, me ç‘rast presidentja Osmani bëri thirrje për rritjen e aktivitetit dhe përkrahjes së AFD në vendin tonë.

Presidentja Osmani tha se gjatë mandatit të saj, mbrojtja e mjedisit, fuqizimi i grave, dhe mbrojtja e të drejtave të grupeve të margjinalizuara, në veçanti të fëmijëve, përbëjnë disa nga top prioritetet në angazhimin e saj në fushën e agjendës zhvillimore.

Gjersa përfaqësuesit e AFD-së theksuan që fokusi i punës së tyre është në fusha si tranzicioni i gjelbër në përputhje me objektivat e Marrëveshjes së Parisit, fuqizimi i grave, si dhe zhvillimi i partneriteteve. Në këtë drejtim, presidentja Osmani ofroi mbështetje, duke shprehur gatishmëri për bashkëpunim të vazhdueshëm, thuhet në komunikatën për media e Zyrës së Presidentes.

“Jemi të vetëdijshëm që vendimet që i marrim sot do të kenë ndikim edhe në jetët e gjeneratave që vijnë pas nesh, prandaj do të angazhohemi që të përpilojmë politika të mençura, gjithëpërfshirëse, dhe të cilat garantojnë mbrojtjen e mjedisit e rrjedhimisht dhe të shëndetit tonë. Në këto përpjekje, shpresojmë dhe besojmë se do të kemi mbështetjen e aleatëve tanë dhe të institucioneve siç është edhe AFD-ja”, ka theksuar presidentja Osmani.