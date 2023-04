Kryeministri Kurti në Mejë të Gjakovës: 24 vjet më vonë nuk kemi ende drejtësi

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, bëri sot homazhe dhe vendosi kurora me lule në Kompleksin Memorial në Mejë të Gjakovës, në nderim të të gjithë të vrarëve në Masakrën e Mejës, 24 vjet më parë.

Kryeministri Kurti shprehu dhimbjen dhe pikëllimin por edhe mirënjohjen e tij të thellë me nënat, motrat, baballarët, vëllezërit, fëmijët, gjyshërit, gjyshet e atyre të cilët u vranë në këtë masakër.

Kryeministri tha se në mesin e të vrarëve në Meje janë edhe 11 nxënës e 20 arsimtarë, pra, janë vrarë shqiptarët pa dallim moshe, pa dallim gjinie, pa dallim prejardhjeje, pa dallim feje. Ju këtu, tha ndër të tjera kryeministri, i shihni varret bashkë të myslimaneve e të katolikëve vetëm dhe vetëm pse ishin shqiptarë.

Më tej, kryeministri shtoi se shqiptarët ishin bashkë edhe në luftë çlirimtare, por ata u vranë bashkë edhe prej forcave gjenocidale të Serbisë dhe tash ne i kujtojmë me mall e dhembje si martirë e dëshmorë të kombit tonë.

Ne nuk e trajtojmë këtë si një çështje historie, por si një çështje të jetës sonë të këputur, megjithëse të gjithë këta të rinj e të reja, fëmijë të vrarë, sot do të kishin familjet e tyre, sot do të vazhdonin jetën dhe do ta gëzonin lirinë, e cila i ka rrënjët në gjakun edhe në sakrificën e martirëve dhe dëshmorëve të kombit, theksoi Kryeministri.

Duke theksuar angazhimin e Qeverisë për drejtësi dhe për të vërtetën, Kryeministri veçoi vendimin e Qeverisë për aderim në Komisionin ndërkombëtar për personat e Zhdukur (ICMP), që në këtë organizatë të rëndësishme ndërkombëtare ne të bëjmë hapa drejt zbardhjes së fatit të të zhdukurve.

Në Policinë e Kosovës në të kaluarën, krimet e luftës janë trajtuar në sektor në kuadër të Hetimeve të Krimeve të Rënda, me 19 zyrtarë. Me strukturën e re të miratuar tashmë, është ngritur në nivel të Drejtorisë së Hetimit të Krimeve të Luftës dhe do të ketë 41 hetues, bëri të ditur Kryeministri.

Gjithashtu përmendi shtimin e buxhetit edhe për Prokurorinë, duke i shtuar edhe 4 prokurorë, 6 bashkëpunëtorë profesionistë dhe dy përkthyes për rastet e krimeve të luftës dhe 50 pozita të reja edhe për përgjithësi Këshillin Prokurorial të Kosovës dhe Këshillin Gjyqësor të Kosovës.

Kryeministri Kurti shoqërohej nga kryetari i Kuvendit, Glauk Konjufca, ministrat Albulena Haxhiu, Rozeta Hajdari dhe Arbërie Nagavci, deputetë dhe përfaqësues të tjerë institucionalë, thuhet në komunikatën për media e ZKM-së.

Bashkë me kryetarin e Kuvendit të Republikës dhe me deputetë e ministra, erdhëm këtu që të ndajmë dhembjen, pikëllimin por gjithashtu të shprehim edhe mirënjohjen tonë të thellë me nënat, me motrat me baballarët me vëllezërit, me fëmijët edhe me gjyshërit, gjyshet e atyre të cilët u vranë para 24 vjetëve në mënyrë mizore nga regjimi gjenocidal i Millosheviqit. 24 vjet më vonë nuk kemi ende drejtësi dhe nuk kemi ende rehabilitim për familjet e viktimave dhe për mbarë popullin tonë.

Dje në mbledhjen e Qeverisë e inicuam aderimin në ICMP që është komisioni ndërkombëtar për personat e Zhdukur dhe në kuvend të Republikës do të ratifikohet në mënyrë që në këtë organizatë të rëndësishme ndërkombëtare ne të bëjmë hapa drejt zbardhjes së fatit të të pagjeturve, të atyre që u zhdukën me dhunë, që u rrëmbyen me forcë duke kërkuar edhe të vërtetën, edhe përgjegjësinë pra drejtësinë. Në vitet e kaluara në policinë e Kosovës hetimet për krimet e kryera gjatë luftës kanë qenë vetëm një sektor në kuadër të drejtorisë së krimeve të rënda ndërkaq tash e kemi bërë drejtori të veçantë në kuadër të policisë së Kosovës, atë që duhet të adresojë, të hetojë, të hulumtojë, zbulojë krimet e kryera gjatë luftës dhe të mundësojë kapjen e kriminelëve, duke e rritur njëkohësisht numrin e zyrtarëve nga 19 në 41. Pra, është më shumë se sa dyfishim, më saktësisht është mbi 115 për qind rritje e numrit të zyrtarëve hetues në Policinë e Kosovës, përveç se një sektor në kuadër të Drejtorisë së Hetimeve për Krime të Rënda, tash është drejtori i veçantë për hetimin e krimeve të kryera gjatë luftës.

Gjithashtu e kemi shtuar buxhetin edhe për Prokurorinë, duke i shtuar edhe 4 prokurorë, 6 bashkëpunëtorë profesionistë dhe dy përkthyes dhe 50 pozita të reja edhe për përgjithësi Këshillin Prokurorial të Kosovës dhe Këshillin Gjyqësor të Kosovës.

Në Kuvendin e Republikës, e kemi kaluar tashmë në lexim të parë, do të kalohet edhe në lexim të dytë Projektligji për Institutin për Dokumentimin dhe Hulumtimin e Krimeve të Kryera Gjatë Luftës. Ndërkaq, në diskutim publik, do të vendoset gjithashtu edhe Strategjia Kombëtare për Drejtësinë Tranzicionale.

Institucionet e shtetit, mekanizmat e Republikës për drejtësi, duhet ta dëshmojnë veten më së shumti e më së pari pikërisht në rastet e krimeve të kryera gjatë luftës, për shkak se po kalon dhe dëshmitarët e këtyre ngjarjeve po mplaken dhe shumë prej tyre po ndërrojnë jetë dhe, gjithashtu edhe faktet materiale, evidenca materiale po vjetrohet dhe bëhet gjithnjë e më e vështire ruajtja e konservimi.

Mbi 950 shqiptarë janë eksumuar nga 5 varreza masive në Serbi, 744 prej tyre vetëm në Batajnicë në periferi të Beogradit, ku të shtunën që shkoi e mbajtën një paradë ushtarake për të vazhduar kërcënimet për paqen edhe për sigurinë në rajon.

Ne kërkojmë pra këmbëngulësinë dhe aktivitetin dhe efikasitetin e sistemit tonë të drejtësisë, por gjithashtu edhe mbështetjen ndërkombëtare për këto krime të pazbardhura, të patrajtuara e të cilat kërkojnë përgjigje sa më parë, për shkak se ankthi është më i madh se pikëllimi, ndërkaq edhe zemërimi jo vetëm i familjarëve është më i madh sesa vajtimi, sesa lotët, që i shihni në këtë vend këtu, që refuzon të harrojë.

Lavdi të gjithë atyre dhe secilës e secilit prej tyre!