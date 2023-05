Mbrahet Forumi i parë biznesor i boronicës në Prishtinë

Shoqata ‘Mjedra e Kosovës’ ka organizuar Forumin Biznesor të Boronicës që u mbajt sot në Prishtinë.

Në këtë forum të parë të këtij lloji për sektorin e boronicës në Kosovë të organizuar nga shoqata “Mjedra e Kosovës” morën pjesë rreth 250 pjesëmarrës ku u theksuan sukseset dhe potenciali madh i boronicës për punësim dhe rritje të të ardhurave.

Në këtë formum u shpalos potenciali i këtij sektori bujqësor për zhvillimin ekonomik dhe punësim dhe trendet më të reja të kwsaj industrie. Pjesëmarrës ishin edhe Ministri i Bujqësisë së Kosovës, z. Faton Peci, donatorë, ekspertë të njohur vendorë e ndërkombëtarë, agrobiznese dhe fermerë.

Në një fjalë rasti, ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Faton Peci, u shpreh se MBPZHR ka rritur mbështetjen e sektorit të pemëve të imëta.

“Në vitin 2022 subvencionet për sektor janë rritur me 26% krahasur me vitin 2021”, tha Peci.

Ministri po ashtu nënvizoi faktin se agrobizneset kosovare po shtojnë kapacitetet përpunuese dhe tashmë eksportojnë edhe produkte finale. Në përfundim, ai ka dyert e ministrisë që drejton janë të hapura për mbështetje dhe avancim të politikave të këtij sektori.

Drejtori Ekzekutiv i shoqatës nacionale “Mjedra e Kosovës”, Kujtim Lepaja theksoi se ky kontribuon shumë në rritjen e të hyrave dhe punësim në Kosovë.

“Sektori i boronicës angazhon rreth 1,000 persona vetëm në fazën e vjeljes. Ndërkohë, cilësia e produktit është shumë e lartë duke përdorur edhe teknkologjitë më të reja. Shitjet më të mëdha shkojnë në vendet e BE-së.”

Agrobiznese të ndryshme ekspozuan gjithashtu produktet e tyre ndërkohë që u realizuan edhe diskutime në panel me ekspertë vendorë e ndërkombëtarë.

Ditën e dytë më 18 maj, punimet e forumit do të vazhdojnë me vizitë në plantacionin e boronicave BerryKode në Maxhunaj të Vushtrrisë bashkë me ekspertë ndërkombëtarë dhe fermerë e agrobiznese Kosovare, thuhet në komunikatën për media e Shoqatës ‘Mjedra e Kosovës’.