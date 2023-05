Kosova mban takim vjetor me Suedinë

Në ndërtesën e Qeverisë së Republikës së Kosovës, zëvendëskryeministri i Parë për Integrim Evropian, Zhvillim dhe Dialog i Republikës së Kosovës, Besnik Bislimi, organizoi takimin vjetor me Suedinë. Delegacioni suedez kryesohej nga ambasadori i Suedisë në Kosovë, Jonas Westerlund. Ndërkohë, delegacioni i Kosovës, i kryesuar nga zëvendëskryeministri Bislimi përbëhej dhe nga ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati, ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal, Elbert Krasniqi dhe Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Hajrullah Çeku.

Bashkëpunimi me shtetin e Suedisë dhe projektet e përbashkëta, ishin në fokus të këtij takimi, ku u rishikuan dhe biseduan projektet ekzistuese dhe format për thellimin e marrëdhënieve mes dy shteteve tona.

‘’Sot do të kemi mundësinë të reflektojmë mbi arritjet e deritanishme dhe do të diskutojmë mbi sfidat me të cilat jemi përballur gjatë zbatimit. Dua të ritheksoj se Qeveria e Kosovës vlerëson shumë faktin që ndihma e marrë nga partnerët tanë është e koordinuar, për të arritur ndikimin maksimal, duke e fokusuar këtë ndihmë në projekte brenda fushave të identifikuara si prioritare për zhvillimin e vendit’’, tha zëvendëskryeministri Bislimi.

Zëvendëskryeministri Bislimi e falenderoi Qeverinë suedeze dhe popullin suedez për ndihmën dhe mbështetjen e vazhdueshme për Kosovën në shumë procese.

Kam kënaqësinë dhe nderin tim që për herë të dytë të hap takimin vjetor mes Suedisë dhe Kosovës. Ky takim është i një rëndësie të veçantë, sepse diskutohet për një lloj bashkëpunimi reformues në hapësirën e mbështetjes së Suedisë për Kosovën në reformat socio-ekonomike, përpjekjet për përfshirje dhe reformat e integrimit në BE.

Puna e Suedisë në Kosovë bazohet në strategjinë e bashkëpunimit reformues të Suedisë me Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë, 2021-2027. Falenderoj Qeverinë suedeze dhe popullin suedez për ndihmën dhe mbështetjen e vazhdueshme për Kosovën në shumë procese. Një falenderim i veçantë shkon edhe për stafin tuaj të ambasadës për punën e shkëlqyer në të gjitha projektet.

Që nga viti i kaluar, në takimin tonë të fundit, ne kemi arritur hapa të mëdhenj përpara në programimin e ndihmës dypalëshe zhvillimore dhe atë të BE-së, me më shumë pronësi nga Qeveria, si dhe duke përcaktuar qartë prioritetet tona përmes përshtatjes së Strategjisë Kombëtare të Zhvillimit 2030.

SKZH-ja është dokumenti kryesor strategjik afatgjatë, i cili shërben si mekanizëm për zbatimin e reformave përmes identifikimit të prioriteteve dhe synimeve strategjike dhe zhvillimore.

Ky dokument shërben edhe si platformë apo pikë referimi për çdo institucion të Qeverisë së Kosovës në dialog me partnerët zhvillimorë në orientimin e ndërhyrjes së partnerëve drejt nevojave të vendit.

Vlen gjithashtu të theksohet se ne kemi aplikuar për anëtarësim në BE dhe në përpjekjet tona drejt marrjes së statusit të vendit kandidat kemi miratuar Programin Kombëtar për Integrim Evropian 2023-2027. Ky dokument është kryesor që lidhet me reformat në procesin e integrimit në BE.

Agjenda evropiane ka patur për Qeverinë që në fillim një prioritet të lartë, ndërsa reformat kanë qenë të ndërlidhura me dokumentet kryesore të planifikimit strategjik. Zbatimi i Programit Kombëtar për Zbatimin e MSA-së dhe Agjendës së Reformave Evropiane II po vazhdon me dinamikë duke rritur përgjegjshmërinë nga çdo institucion i linjës.

Vitin e kaluar kemi punuar intensivisht edhe në procesin e liberalizimit të vizave, i cili tashmë është përmbyllur me sukses dhe udhëtimi pa viza i pret qytetarët tanë duke filluar nga 1 janari. Kemi aplikuar edhe për anëtarësim në Këshillin e Evropës dhe tashmë e kemi kaluar hapin e parë. Për më tepër, ne kemi nënshkruar dhe ratifikuar tre dokumente nga marrëveshjet e mobilitetit të Procesit të Berlinit ku Kosova trajtohet si palë e barabartë. Ne kemi qenë duke përgatitur dhe negociuar projekte me Komisionin Evropian ku deri më tani kemi nënshkruar marrëveshjet ndërkombëtare të financimit për IPA 2021, 2022, 2023, të cilat kanë një vlerë prej më shumë se 200 mln euro, ndërsa IPA 2024 dhe WBIF janë në përgatitje e sipër.

Sa i përket koordinimit të donatorëve, ne po hartojmë/ndryshojmë kuadrin ligjor dhe po punojmë në platformën elektronike të regjistrimit të donacioneve, si dhe po punojmë në aspekte të tjera që kanë në fokus harmonizimin dhe shfrytëzimin sa më të mirë të financimit që marrim nga miq dhe partnerë të qëndrueshëm.

Së fundi, më lejoni të përsëris se Qeveria e Republikës së Kosovës vazhdon të punojë për një shoqëri gjithëpërfshirëse me mundësi për të gjithë. Në këtë kontekst, ne vlerësojmë lartësisht mbështetjen që kemi marrë deri më tani e që kishte për qëllim avancimin e të drejtave të njeriut, garantimin e barazisë dhe forcimin e mekanizmave institucional.

Tani shfrytëzoj rastin që të ftoj të gjithë pjesëmarrësit nga institucionet tona të paraqesin këndvështrimin e tyre në lidhje me zbatimin e projekteve të mbështetura nga Qeveria Suedeze si dhe të diskutojnë mundësitë që kemi për të forcuar dhe intensifikuar bashkëpunimin tonë.