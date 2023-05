Kurti merr pjesë në diskutimin për Fondin Sovran me përfaqësues të bizneseve

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, përkrah Kryetares së Grupit Parlamentar të Lëvizjes VETËVENDOSJE!, Mimoza Kusari Lila, drejtuesit të grupit punues të Koncept-dokumentit për Fondin Sovran, profesor Besnik Pula dhe Koodinatores së Grupit Punues jurdik të Fondit Sovran, Rrezarta Pllana, mori pjesë në prezantimin e Fondit Sovran para përfaqësuesve të organizatave dhe bizneseve.

Objektivat, organizimi dhe ndërlidhja e bizneseve private me Fondin Sovran, ishin çështje kryesore që u trajtuan në këtë tryezë.

Ndërmarrjet publike së bashku me 24 mijë asete tjera do barten nga qeveria në Fond, që do të rrisë mundësinë e investimeve dhe përmirësojë edhe më shumë menaxhimin e tyre.

170 shtete të botës, nga rreth 200 sa janë gjithsej, tashmë kanë fonde sovrane. Trendi më i lartë i formimit të fondeve sovrane është shënuar në fillim të viteve 2000. Dy dekada pas, Kosova do të jetë pjesë e shumicës së botës dhe e trendit global.

Me 7 maj, u mbajt konferenca për themelimin e Fondit Sovran. Konsultimet publike për Projektligjin për Fondin Sovran tashmë kanë përfunduar dhe shpejt do të miratohet në Qeveri. Fondi Sovran është projekti më i madh ekonomik ndonjëherë në vend, thuhet në komunikatën për media e ZKM-së.