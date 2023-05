Presidentja Osmani: Sovraniteti territorial i Kosovës është i pandashëm ndaj mbrohet me mjetet e përcaktuara me Kushtetutë

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka reaguar pas incidentit në veri të Mitrovicës duke tthënë se sovraniteti dhe integriteti territorial i Republikës së Kosovës është i pacenueshëm, i patjetërsueshëm dhe i pandashëm, ndaj mbrohet me të gjitha mjetet e përcaktuara me Kushtetutë dhe me ligj. (Neni 2 i Kushtetutës);

Presidentja Osmani në postimin e saj në Facebook ka thënë se veprimet e Policisë së Kosovës ndaj strukturave ilegale e bandave kriminale të Vucic-it janë legjitime, në realizim të detyrave të tyre kushtetuese dhe në mbrojtje të të gjithë qytetarëve, pa dallim.