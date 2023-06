Presidentja Osmani dekoron shkrimtarin Ismail Kadare, me urdhrin “Hasan Prishtina”

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani priti në takim shkrimtarin Ismail Kadare, të cilin e dekoroi me urdhrin “Hasan Prishtina”.

Presidentja Osmani në postimin e saj në Facebook ka thënë se shkrimtari ynë i madh, Ismail Kadare, pranoi sot Urdhrin ‘Hasan Prishtina’, të cilin pata nderin t’ia ndajë në emër të popullit të Kosovës.Ky Urdhër i është ndarë për mjeshtërinë e jashtëzakonshme në artin e fjalës, shprehur gjithandej veprave të tij, për përkushtimin me të cilin e ka mbrojtur të drejtën e Kosovës, si dhe për vlerat letrare e intelektuale me të cilat është paraqitur nëpër botë dhe me të cilat e ka lartësuar gjithandej gjuhën, kulturën e letërsinë shqipe dhe vetë popullin shqiptar.