Policia arreston të dyshuarin për posedim të narkotikëve dhe armës

Policia e Kosovës, respektivisht njësitë policore nga Drejtoria për Hetimin e Trafikimit me Narkotikë në Prizren, kanë bërë arrestimin e një personi të dyshuar për veprën penale ‘blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge’ dhe ‘mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve’.

Me datën 9 qershor 2023 njësitë policore nga Drejtoria për Hetimin e Trafikimit me Narkotikë – Prizren nën asistencë të NjRSh-së dhe Njësisë së Forenzikës, pas një pune intensive hetimore disamujore, me urdhër-kontrollin nga gjykata kompetente, kanë kryer bastisje në dy lokacione të ndryshme, ku si rezultat janë gjetur dhe janë sekuestruar provat materiale si:

një (1) kavanoz qelqi me substancë të dyshuar narkotike të llojit marihuanë me peshë: 10 gramë,

dy (2) rollne,

dy (2) mulli për bluarje,

një (1) pako me rizlla,

një (1) pushkë ajrore,

një (1) kuti metali me fishekë,

një (1) kavanoz qelqi me 27 qese të ndara, të mbushura me substancë të dyshuar narkotike të llojit kokainë me peshë totale 18.36 gramë,

një (1) peshore digjitale,

një (1) palë gërshërë dhe foli najloni;

një (1) DVR,

një (1) motoçikletë,

një (1) telefon mobil.

Lidhur me rastin është arrestuar një person i dyshuar mashkull kosovar me iniciale L. K. viti i lindjes 1999, i cili pas intervistimit me vendim të prokurorit kompetent është dërguar në mbajtje për 48 orë, në ndërkohë që njësitë përkatëse policore kanë ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për procedura të mëtejme hetimore, thuhet në postimin në Facebook të PK-së.

