Kurti dhe Vitia vizituan spitalin e pediatrisë në QKUK ku filluan shërbimet e rezonancës magnetike

“Rezonanca magnetike do të jetë në shërbim të diagnostikimit më të saktë të sëmundjeve, si dhe do të ngrisë cilësinë dhe sasinë e shërbimeve për fëmijë në sektorin publik duke minimizuar në maksimum edhe listat e pritjes. Këto aparatura të reja dhe të avancuara do ta lehtësojnë jetën e qytetarëve dhe t’u mundësojmë atyre që këto shërbime të domosdoshme t’i marrin në spitalet publike”, tha ministri Vitia.

Kjo aparaturë moderne përbëhet nga një sistem i përparuar që do të shtojë numrin e pacientëve, në këtë rast fëmijëve, gjë që do të mundësojë planifikimin e më shumë ekzaminimeve. Veçanërisht, do të shkarkojë fluksin e pacientëve në rezonancën magnetike në Klinikën e Neurologjisë për raste të fëmijëve, si dhe do të mundësojë shtimin e numrit të ekzaminimeve qoftë spitalore apo ambulantore.