Policia e Kosovës vë në pranga dy persona për fajde, sekuestrohen armë dhe para

Me Urdhëresë të Gjykatës Themelore në Prishtinë – Departamenti i Krimeve të Rënda, Policia e Kosovës, konkretisht Drejtoria për Hetimin e Krimit të Organizuar në bashkëpunim me Prokurorinë Themelore ka zhvilluar operacionin policor në dy lokacione në Fushë Kosovë, ku janë arrestuar dy persona të dyshuar lidhur me dyshimin për kryerjen e veprave penale “Fajde” edhe “Detyrim”.

Gjatë operacionit policor si prova/dëshmi janë sekuestruar:

Katër mijë (4000) euro

Tri (3) revole

Një (1) armë e gjatë

Katër (4) karikatorë

Njëqind e pesëdhjetë (150) fishekë

Një (1) automjet

Tre (3) telefona mobil

Shënime/evidenca që dyshohen se lidhen me veprat penale.

Personat e dyshuar, pas intervistës me aktvendim të prokurorit dërgohet në ndalim për 48 orë, thuhet në postimin në Facebook të PK-së.