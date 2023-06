Vitia prezanton dëshmi për parregullsi në tenderin e insulinave, dyshohet për falsifikim të dokumenteve nga “Pharma Leader”

Ministri i Shëndetësisë, Dr. Arben Vitia bashkë me Sekretarin e Përgjithshëm, Dr. Naim Bardiqi, mbajtën konferencë për media me ç ‘rast denoncuan dyshimet për mashtrim nga ana e kompanisë “Pharma Leader” lidhur me tenderin për insulina.

Vita ka thënëse është i shqetësuar lidhur me dyshimet për veprën penale, falsifikim i dokumentacionit në tender nga ana e operatorit ekonomik “Pharma Leader”.

Ai ka thënë se me datën 12 jemi njoftuar zyrtarisht se asnjëherë kompania “Pharma Leader” nuk ka pasur asnjë leje apo marrëveshje për të importuar insulina në Kosovë. As nga prodhuesi amerikan “Eli Lilly”, as nga kompania në Maqedoninë e Veriut.

Në dokumentin e muajit maj, të vitit 2023, operatori ekonomik e ka ofruar një dëshmi (statment) nga “Pharma Trade”, në gjuhën angleze. Me qëllim të konfirmimit të rregullsisë së dëshmisë, Ministria e Shëndetësisë ka kontaktuar përmes shkresave elektronike me “Farma Trade” me seli në Maqedoninë e Veriut. Nga ana e Zv/Drejtorit Gjeneral të “Fharma Trade” kemi pranuar përgjigjen përmes postës elektronike, me shkrim, se dëshmia e ofruar nga “Pharma Leader” nuk është valide dhe se ata nuk kanë ofruar një dëshmi të tillë, thuhet në komunikatën për media e MSh-së.