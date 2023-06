KMDLNj: Rrëmbimi i policëve kosovarë, shkelje e rëndë e integritetit territorial

KMDLNj fuqishëm e kundërshton këtë veprim të forcave serbe që ndërhynë në territorin e Kosovës dhe konsideron si vazhdim të përpjekjeve për mirëmbajtje të situatës së tensionuar për ta përdorur gjatë negociatave për normalizim që, gjykuar sipas zhvillimeve të fundit ka marrë një drejtim krejt tjetër, në vend të normalizimit ka përshkallëzim të dhunës e cila, duket se është e menaxhueshme, së paku deri më tani. Nuk është e para herë që forcat serbe rrëmbejnë policët kosovarë siç ndodhi edhe dje kur u rrëmbyen tre policë.

Pamjet e policëve të Kosovës, të prangosur dhe të shtrirë për toke ishin servuar nga propaganda e Serbisë me qëllim të manipulimit të opinionit të brendshëm kinse se policët kanë dashur të sulmojnë forcat serbe. Reagimi i ndërkombëtarëve ishte reagim tipik oportunist që lë të kuptohet se ata, me këtë reagim nuk duan ta tensionojnë situatën e cila ishte buzë shpërthimit. Ndërhyrja e forcave të armatosura të një shteti ndaj një shteti tjetër paraqet agresion dhe sipas të drejtsë ndërkombëtare thuaja se është akt lufte.

KMDLNj habitet se si mund të ndodhë që në këtë situatë që të lejohet aq komoditet nga ana kosovare që t’i rrëmbehen policët me aq lehtësi aq më parë që thuaja i njëjti skenar për rrëmbim është përdorur nga ana serbe ndërkaq Policia e Kosovës nuk i ka nxjerrë mësimet e duhura në mënyrë që të parandalojë dhe të pamundësojë rrëmbimin duke siguruar mbrojtje më të fuqishme logjistike njësive policore që bëjnë patrullimin në këtë kufi aq më parë që zona ku janë rrëmbyer policët njihet si zona ku bëhet kontrabandimi dhe tregtimi ilegal midis grupeve të organizuara kriminale.

KMDLNj nuk e beson se ndaj policëve të rrëmbyer është përdorur dhunë fizike por se pamjet ishin të rënda dhe kompromituese sidomos për policët e rrëmbyer dhe opinionin kosovar. Deklarimet e analistëve të ndryshëm dhe figurave publike që kërkonin llogari për policët e rrëmbyer ende pa u sqaruar rrethanat, KMDLNj i konsideron si të papërgjegjshme dhe qëllimkëqija me një mungesë të moralit elementar dhe profesionalizmit. Edhe deklaratat e politikanëve, si të pozitës dhe të opozitës janë thuaja në këtë rrafsh të mungesës së seriozitetit dhe po përdoren ekskluzivish për përdorim të brendshëm, për ruajtje të pushtetit dhe ikje nga përgjegjësia nga pozita dhe për marrje të pushtetit duke shfrytëzuar këto situata, nga opozita.

Se ka përgjegjësi në të gjitha nivelet e përgjegjësisë politike dhe profesionale për këtë mungesë të madhe të profesionalizmit për rastin konkret, as që diskutohet dhe kjo duhet të vëhet në veprim pasi të mbyllet rasti e që KMDLNj shpreson se policët e rrëmbyer shpejt do të lirohen.

KMDLNj shpreh vullnet dhe gatishmëri që t’i vizitojë policët e rrëmbyer, kudo që ata mbahen të privuar nga liria, nëse krijohen kushtet për këtë vizitë dhe nëse sigurohet leja nga autoritetet e Serbisë. Monitorimin do ta bënte në kuadër të mandatit monitorues që e ka për monitorim të të drejtave të njeriut të personave të privuar nga liria pavarësisht përkatësisë nacionale, gjinisë, bindjeve fetare, statusit në shoqëri apo bindjeve politike duke mos ndërhyrë me asnjë veprim në çështje ligjore që kanë të bëjnë me persona të privuar nga liria.

KMDLNj është në dispozicion 24 orë të shkojë në Serbi, në çdo kohë dhe pa asnjë kufizim duke vlerësuar se monitorimi i të drejtave të njeriut të personave të privuar nga liria, në përgjithësi e në rastin konkret, në veçanti paraqet interes për të gjitha palët, thuhet në komunikatën për media e KMDLNj-së.