Mehaj: Kosova mbetet e pacënueshme dhe e vendosur për të mbrojtur territorin dhe qytetarët e saj

Ministri i Mbrojtjes, Armend Mehaj ka njoftuar se përballë zhvillimeve të fundit në vend, Qeveria e Republikës së Kosovës dhe institucionet e saj të sigurisë, janë të përkushtuara për t’iu përgjigjur sfidave të sigurisë si në veri të vendit, ashtu edhe në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Bashkë me Policinë e Kosovës dhe me të gjithë komponentët e sigurisë, vendorë dhe ndërkombëtarë, shteti i Kosovës do ta ruajë kompaktësinë e veprimeve në mënyrë racionale, përmes rrugësh intitucionale dhe me qasje koordinuese gjithëpërfshirëse.

Mehaj në postimin e tij në Facebook ka thënë se Kosova ka dalëzotësit e saj dhe ajo është e mbrojtur nga djemë dhe vajza brenda dhe jashtë institucioneve. Kosova mbetet e pacënueshme dhe e vendosur në përpjekjen e saj legjitime dhe të drejtë për shtrirjen e sovranitetit dhe për të mbrojtur si territorin ashtu edhe qytetarët e saj.