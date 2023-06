Policia ka filluar fazën e dytë të planit operativ, kontroll i shtuar në trafik

Njësia rajonale e komunikacionit rrugor në PK ka filluar fazën e dytë të planit operativ “Kontroll i shtuar në trafik”, plan i cili ngërthen në vete parandalimin e aksidenteve gjegjësisht rregullimin e komunikacionit rrugor bazuar ligjit 05/L-088. Plani në fjalë ka detyra dhe aktivitete që janë të parapa edhe në planin e përgjithshëm operativ “sezoni veror”, dhe me të gjitha kapacitetin e saj njësia rajonale e trafikut rrugor në Pejë është duke vepruar në rrugët nacionale, rajonale, lidhëse dhe rrugë tjera të klasifikuara sipas ligjit 05/L-132. Puna e njësiteve policore do të jetë e pandërprerë dhe nuk do të ketë asnjë lëshim ndaj shkelësve të këtyre ligjeve, ku ndaj këtyre do të merr masat e nevojshme ligjore të sanksionuara me këto ligje dhe jo vetëm.

Njësia rajonale e komunikacionit rrugor në rrugën nacionale Pejë-Prishtinë ka konfiskuar shtatë patentë shofer, pesë për tejkalim në vijë të plot, një për uljen e fëmijës nën moshën 12 vjeç në ulësen e parë dhe një patentë shofer për tejkalim të shpejtësisë. Gjë të cilën do vazhdojë të bëjnë zyrtarët gjegjësisht ekipet patrullues të Njësisë rajonale të trafikut rrugor në Drejtorinë rajonale të Pejës, thuhet në postimin në Facebook të PK-së.