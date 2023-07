Haxhiu: Grushtat e atyre që janë pasuruar në kurriz të popullit tentojnë të godasin Qeverinë

Ministrja e Drejtësisë, Albulena Haxhiu ka reaguar duke thënë se sulmet e organizuara ndaj Qeverisë së Kosovës u manifestuan edhe me grushta në drejtim të ministrave të kësaj Qeverie. Nuk do mend për të kuptuar se të tillët dëshpërimisht hedhin grushte, pasi që të njejtët po përballen e do të përballen me ligjin, për të gjitha krimet dhe korrupsionin e po ashtu pasurimin e tyre të jashtëligjshëm.

Haxhiu në postimin e saj në Facebook ka thënë se Qeveria Kurti nuk ka asnjë ministër a zëvendësministër të kontrolluar nga Beogradi. Ata që nxitën dhe ndihmuan për kaq vite krimin e organizuar në veri, si Lista Srbska nuk janë në koalicion siç ndodhte me qeveritë e dikurshme. Madje krerët e tyre po hetohen nga institucionet e drejtësisë, e bashkëpunëtorë të tjerë të këtyre strukturave po arrestohen në veri të Mitrovicës.