Komuna e Prishtinës: Thirrje për aplikim për Tregun veror

Komuna e Prishtinës ka bërë thirrje për aplikim për Tregun Veror.

Tregu Veror është aktivitet i ideuar dhe organizuar nga Komuna e Prishtinës (Kryeqyteti) për të gjithë qytetarët që të argëtohen në hapësira publike me muzikë, ushqim, pije dhe aktivitete të shumta.

Tregu Veror po ashtu ofron mundësi bizneseve të qytetit që të ofrojnë shërbimet e tyre në hapësira publike, përgjatë rrugës Xhorxh Bush, nga kryqëzimi me Rr. Bill Klinton e deri tek kryqëzimi me Rr. Garibaldi. Tregu do të përbëhet nga 1 skenë për performance dhe 40 shtëpiza të drurit, thuhet në faqen zyrtare të Komunës së Prishtinës.

Afati për aplikim: 19.07.2023-27.07.2023 Komuna e Prishtinës (ndërtesa e vjetër), sporteli nr.1;