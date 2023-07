Kurti pret kryetarin e Bashkisë së Shkodrës, Beci, bisedojnë rreth projektit rrugor Gjakovë- Shkodër

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, mirëprit sot në zyrën e tij, Kryetarin e Bashkisë së Shkodrës, Benet Beci, që gjatë qëndrimit të tij në Kosovë po shoqërohej nga ambasadori i Shqipërisë në vendin tonë, Qemal Minxhozi.

Fokusi i takimit ishte rëndësia e bashkëpunimit ndërmjet qytetit të Shkodrës dhe Gjakovës dhe rifuqizimit të lidhjeve historike e kulturore ndërmjet këtyre dy qyteteve.

Në këtë kontekst, u bisedua edhe për një projekt infrastrukturor rrugor që do ta lidhte Gjakovën me Shkodrën dhe për mundësitë ai do të paraqiste për zhvillimin e turizmit në këtë zonë, thuhet në komunikatën për media e ZKM-së.