Abdixhiku fton të gjithë për ta mbështetur rrugën e re

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku ka publikuar një video në të cilën ka theksuar polarizimin e skajshëm dhe përçarjet e thella në shoqërinë tonë.

Abdixhiku deri sot ka mbajtur katër takime, me opinionistë e gazetarë, organizata të shoqërisë civile, ligjërues universitarë si dhe me mbi 100 biznese kryesore në vend. Ai në postimin e tij përmes kësaj video thekson se: “pushteti po na ndanë, po na përçanë, po na lë në të njëjtin vend. Përplasjet na çojnë çdo ditë, krizat po aq shpesh, e ne jemi shndërruar në spektaroë të fatit tonë teksa njerëz me plot urrejtje a pa vullnet për punë vendosin për ne”.

Ai po ashtu iu ka bërë thirrje të gjithëve që t’i bashkohen ‘rrugës së re’, pavarësisht bindjeve e dallimeve, si rrugë e domosdoshme për vendin tonë, thuhet në komunikatën për media e LDK-së.