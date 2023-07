Kurti viziton kompaninë ‘’BBI Plast’’ në Vushtrri, zotohet për mbështetje të bizneseve të vogla e të mesme

Kryeministri i Republikës së Kosovë, Albin Kurti, bashkë me ministrin e Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati, kanë vizituar sot kompaninë “BBI Plast” në komunën e Vushtrrisë, me pronar Irfan Zekolli, kompani kjo e cila është edhe përfituese e masës 2.1 të Pakos së Ringjalljes Ekonomike.

Pasi falënderoi për pritjen, kryeministri Kurti pa nga afër fushëveprimtarinë e kësaj kompanie e cila si aktivitet primar e ka prodhimin e produkteve të plastikës ndërsa aktivitet sekondar tregtinë me shumicë të makinerive bujqësore, pajisjeve dhe pjesëve furnizuese e po ashtu ka aktivitete të tjera të ndryshme të tregtisë.

“Sot erdhëm për të vizituar këtu një ndërmarrje e cila është gjithnjë e më e suksesshme për shkak të prodhimtarisë shtesë që po bën, ‘’BBI Plast’’, me ç’rast patëm rastin të takohemi me pronarin Irfan Zekolli dhe me punëtorë të tij’’, u shpreh kryeministri.