Komuna e Prishtinës njofton se sot më 03.08.2023 deri më 13.08.2023 parkingu në rrugën “Dritan Hoxha” prapa Pallatit të Rinisë do të jetë pjesërisht i mbyllur dhe do të ketë operim me hapësira të kufizuara.

Udhëzohen qytetarët që në rast mungese të vendparkingjeve të kërkojnë hapësira në parkingjet alternative, thuhet në postimin në Facebook të Komunës së Prishtinës.