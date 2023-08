Aliu: Po investojmë në sigurinë rrugore

Aliu në postimin e tij në Facebook ka thënë se nga sot e tutje, me shtatë kontrata aktive, do të mbulojmë tërë territorin e Kosovës, me sinjalizim vertikal, horizontal dhe pajisje tjera të sigurisë rrugore, duke punuar kështu çdo ditë për përmirësimin e sinjalistikës në dobi të të gjithë qytetarëve.