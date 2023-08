Schmitt: Prishtina me këtë seminar në aspektin ndërkombëtar bëhet qendër e studimeve albanologjike

Universiteti i Prishtinës ka njoftuar se një ligjërim i thellë akademik u shpalos sot në Universitetin e Prishtinës, në kuadër të Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare teksa profesori e historiani Oliver Schmitt doli në qendër të skenës për të ligjeruar temën: “Kosova dhe Shqipëria: Dy rrugë të historisë shqiptare 1912-2023”.

Mes të pranishmëve, profesor Schmitt nënvizoi ndikimin e thellë të këtij seminari, duke theksuar se seminari do të shërbente si një katalizator për studiues të shumtë për t’u thelluar në gjuhën dhe letërsinë shqipe dhe për t’u njohur me kulturën shqiptare. Prof. Schmitt më tej shpjegoi se Prishtina me këtë seminar në aspektin ndërkombëtar bëhet qendër e studimeve albanologjike.

Theksimet politike u nënvizuan në ligjeratë, siç theksoi prof. Schmitt rolin kryesor të këtij seminari në ndriçimin e viteve enigmatike të viteve ’70 dhe ’80, një epokë kur Kosova mbeti një enigmë për botën e jashtme, përtej sferës shqiptare dhe kufijve të ish-Jugosllavisë.

Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, një dritare figurative drejt botës, u shfaq si një arkiv i domosdoshëm i historisë së asaj epoke nga prof. Schmitt, thuhet në postimin në Facebook të UP-së.