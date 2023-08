Nagavci: Përfundon procedura e pagesës për grupin e parë që kanë aplikuar për furnizim me tekste shkollore

Ministrja e Arsimit, Shkencë dhe Teknologjisë, Arbërie Nagavci ka bërë të ditur se sot ka përfunduar procedura e pagesës për grupin e parë të aplikuesve që kanë aplikuar deri më datë 29 gusht për furnizim me tekste shkollore dhe materiale mësimore e që janë mbi 81 mijë përfitues.

Nagavci në postimin në Facebook ka thënë se numri i tërësishëm i aplikimeve deri tani është mbi 115 mijë dhe pjesa e mbetur do të trajtohen me grupin e radhës dhe se nga të gjitha këto aplikime, janë identifikuar vetëm 75 raste me gabime për të cilat prindërit do të njoftohen për rishikimet e nevojshme.