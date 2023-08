Nagavci: Të sigurohet që të mos ketë abuzim me çmimet e teksteve shkollore, me mjetet që do të ndahen nga Qeveria

Procesi i shitjes së teksteve shkollore ishte temë diskutimi në një takim që minstrja e Arsimit, Arbërie Nagavci kishte me përfaqësues të Autoritetit të Konkurrencës të kryesuar nga kryetarja e këtij institucioni, Neime Binaku Isufi.

Nagavci në postimin e saj në Facebook ka kërkuar që në kuadër të kompetencave, ky institucion të sigurohet që të mos ketë abuzim me çmimet e teksteve shkollore të cilat këtë vit do të blihen nga prindërit me mjetet që do të ndahen nga Qeveria.