Rama: Po vazhdon me sukses adoptimi i qenve endacakë

Kryetari i Prishtinë, Përparim Rama ka bërë të ditur se në më pak se një javë janë adoptuar 30 qenë endacak, ndërkohë që janë lajmëruar shumë qytetarë të cilët duan të adoptojnë këto kafshë, ekipet tashmë janë duke i shqyrtuar kërkesat dhe në kohë të shkurtër do të kthejnë përgjigjje.

Rama në postimin e tij në Facebook ka thënë se po synojnë që secili qen në kryeqytet të ketë një pronar dhe secili nga qentë që jepet për adoptim do të jetë i pajisur me mikroçip dhe numri i tij është i vendosur edhe në kontratë, montorimi i të cilit do të bëhet nga Drejtoria për Siguri dhe Emergjenca.