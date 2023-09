AKB: Mestarisht rreth 17 mijë të rinjë presin për punë rreth 5 vjet

Aleanca Kosovare e Biznesit ka bërë një studim hulumtues për 10 vitet e kaluara rreth tregut të punës në Kosovë, ku mesatarishtë punosohen rreth 8 mijë të pa punë kurse në tregun e punës shtohen rreth 25 mijë persona të aftë për punë.

Nga studimi del se një i ri duhet te pret rreth 5 vite për të u punësuar në Kosovë për një pagë mesatare rreth 300€ në muaj si fillestar e pas një deri në dy vite deri 400€.

Kosova vazhdon të jetë vendi me pagën me të ulët në ballkan dhe me natalitetin më të lartë në EU,me këtë trend aktual Kosova rrezikon të mbetet pa të rinjtë dhe pa fuqi puntore, thuhet në postimin në Facebook të AKB-së.