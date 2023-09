MKRS: Repertor mahnitës në hapjen e Festivalit DAM 2023

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka njoftuar se është bërë hapja e edicionit të18-të të Festivalit DAM, ku për pesë net radhazi do të sjellë artistë të huaj e vendorë në skenën e Amfiteatrit të Ri të Bibliotekës Universitare në Prishtinë.

Violinistet nga Hungaria, Amira dhe Mariam Abouzahra, të shoqëruara në piano nga nëna e tyre, pianistja Nora Emody, kanë interpretuar kryeveprat nga Leo Weiner, Pablo de Sarasate, Fritz Kreisler dhe Maurice Ravel.

Mysafire nderi në përmbyllje do të jetë flautistja Luisa Sello Flutist, Ambasadore e Muzikës dhe Kulturës Italiane e cila do të performojë së bashku me talentët tanë muzikorë, thuhet në postimin në Facebook të MKRS-së.