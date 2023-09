MKRS: Filmi “A Short Trip” fiton çmimin “Best Orizzonti Short, në Festivalin e filmit në Venedik

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka njoftuar se Erenik Beqiri me filmin “A Short Trip” fiton çmimin e filmit më të mirë të shkurtë “Best Orizzonti Short” në festivalin prestigjioz të filmit në Venedik. Me këtë çmim, Beqiri me filmin e tij gjithashtu fituan nominimin e festivalit për garën e filmit të shkurtë në European Film Awards 2023 (EFA).

Filmi si produksion francez dhe me kastë të aktorëve nga Shqipëria dhe Kosova, ka hapur rrugën edhe për suksese të tjera të shumta.

Urime regjisorit Erenik Beqiri, aktorëve Luana Bajrami, Tristan Halilaj e Arben Bajraktarit, thuhet në postimin në Facebook të MKRS-së.