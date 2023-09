Në Bruksel më 14 shtator mbahet takimi i nivelit të lartë i Dialogut Prishtinë-Beograd

Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë ka njoftuar se të enjten, më 14 shtator, Përfaqësuesi i Lartë/Zëvendëspresidenti Josep Borrell do të presë në takim kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë, Aleksandar Vucic, që zhvillohet në kuadër të dialogut Beograd-Prishtinë në Bruksel.

Përfaqësuesi i Lartë, me Përfaqësuesin Special të BE-së, Miroslav Lajçak, do të zhvillojë takime të veçanta me liderët përkatës që nga ora 09:00, pasuar nga një takim i përbashkët trepalësh. Takimi do të fokusohet në zbatimin e Marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit, si dhe çështjet aktuale.

Do të ketë një deklaratë për mediat nga Përfaqësuesja e Lartë në përfundim të takimeve në godinën e EEAS. Deklarata për shtyp e Përfaqësuesit të Lartë Borrell do të transmetohet drejtpërdrejt në Evropë nga Satellite, thuhet në komunikatën për media e Zyrë së BE-së në Prishtinë.