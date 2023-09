Kryetari i Komunës së Prishtinës, Përparim Rama njofton se Ndërmarrja Publike Banesore SH.A. Prishtinë është duke e renovuar me ritme të shpejta Shkollën e Mesme Ekonomike – Juridike “Hoxhë Kadri Prishtina”.

Rama në postimin e tij në Facebook ka thënë se shumë shpejt do të përfundojë renovimi i tërësishëm i objektit dhe nxënësit e stafi i shkollës do të kenë një super ambient të mësimit, me të gjitha kushtet infrastrukturore të nevojshme.