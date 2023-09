Kurti në takim me rrjetin “STEM Ambassadors”: Jemi të interesuar që sa më shumë vajza të studiojnë në STEM

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, mirëpriti në ndërtesën e Qeverisë rrjetin “STEM Ambassadors”, të rinj e të reja nga Kosova e Diaspora, të dalluar në fushat STEM.

Ky rrjet, i cili do të lansojë edhe platformën këtë muaj me anë të financave nga Ambasada e Kanadasë, përfshinë ambasadorë, që do të ndihmojnë vullnetarisht për çdo aktivitet, që do të organizohet në të ardhmen qoftë nga institucionet e ndryshme apo nga organizatat që zbatojnë projekte të këtyre fushave.

Kryeministri Kurti duke vlerësuar objektivat e të rinjve, informoi se janë dhënë 3,978 bursa për studime në fushat STEM brenda dhe jashtë vendit, duke dyfishuar edhe buxhetin për to. Kësisoj Qeveria ka ofruar mbi 1,300 bursa për fushat STEM në vitin akademik 2021-2022 vetëm për vajza, dhe mbi 1,600 bursa për fushat STEM në vitin 2022-2023 për vajza dhe djem.

“Pjesëmarrja e vajzave në studime në fushat STEM në Universitetin e Prishtinës është në masën 50%, dhe këtu asnjë vend nuk mund të krahasohet me neve sepse në vendet e Bashkimit Evropian është 17%, relativisht i bie 1/3 e kësaj që kemi ne”, shtoi kryeminstri Kurti duke theksuar se jemi të interesuar që sa më shumë vajza të studiojnë në STEM.

Me këtë rast, këtë vit është mbajtur konferenca e parë kombëtare për gra dhe vajza në STEM, STEMinists, organizuar nën patronatin e Kryeministrisë ku janë krijuar edhe kushtet për rrjetëzimin e vajzave dhe grave në këto fusha si dhe për mundësitë për punë praktike, mentorim e zhvillim profesional.

Ideatorja e STEMGirls, Erblina Bunjaku, e cila së fundmi u shpall fituese e çmimit Harmony Hero Awards për kategorinë “Nisma Inovative/Innovative Initiatives”, njoftoi se gjatë targetimit të Ambasadorëve, një nga parimet e organizatës është që të ruajnë barazinë gjinore – të paktën 50% vajza dhe gra.

Përveç rrjetit të Ambasadorëve, projekti ka aktivitet kryesor ndërtimin e një laboratori mobil “Shkenca në Lëvizje/Science in Motion”, i cili së bashku me ekipin e ekspertëve të fushave STEM dhe një grupi të caktuar të Ambasadorëve STEM do të vizitojnë viset rurale të Kosovës rregullisht. Synimi është lidhja e hendekut mes njohurive teorike dhe zbatimit praktik, duke u mundësuar mendjeve të reja të angazhohen me botën e shkencës, teknologjisë, inxhinierisë dhe matematikës.

Kryeministri gjatë bashkëbisedimin sot pati mundësinë që të njoftohet më shumë me objektivat e këtij rrjeti dhe mundësitë e bashkëpunimit dhe mbështetjes nga ana e Qeverisë, thuhet në komunikatën për media e ZKM_së.