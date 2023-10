Policia dhe Dogana e Kosovës parandalojnë një rast të kontrabandimit me mallra

Policia e Kosovës, përkatësisht njësitet Task Forcë nga Policia Kufitare Lindje, në bashkëpunim me Doganën e Kosovës kanë intensifikuar kontrollet taktike dhe operacionale në terren, si zbatim i masave për parandalim dhe luftim të kriminalitetit dhe dukurive të tjera negative.

Me datë 04.10.2023 nga njësitë e lartcekura në rrugën malore të fsh Malinë-RMV që lidhet me fsh.Lubishtë-RKS, është vënë re një person i dyshuar i cili kishte ngarkuar tre kuaj me duhan të llojeve të ndryshme, me ç’rast i njëjti pas ka vërejtur zyrtarët policor është larguar nga vendi i ngjarjes.

Lidhur me rastin është njoftuar prokurori kompetent, me urdhër të të cilit sasia e duhanit të ngarkuar i llojeve: