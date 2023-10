Çeku: Më 26 -28 tetor mbahet Festivali i Këngës në Prishtinë

Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Hajrulla Çeku ka njoftuar se pak ditë na ndajnë nga Festivali i Këngës, një ngjarje tjetër e madhe që do të organizohet në Kosovë.

Çeku në postimin e tij në Facebook ka thënë se 18 artistë të rinj e me karrierë do të garojnë për çmimin e parë e në të ardhmen edhe për të përfaqësuar Kosovën në Eurosong. Festivali do të fillon më 26, 27, 28, 29 tetor.