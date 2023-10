Gjeneralmajor Ristuccia dorëzon komandën e Misionit gjeneralmajorit turk, Ulutas

Në prani të një turme të madhe autoritetesh politike dhe ushtarake nga NATO, nga vendet kontribuuese dhe nga institucioni në Kosovë, gjeneralmajor italian Angelo Michele Ristuccia dorëzoi postin e komandantit të KFOR-it. gjeneralmajorit turk Özkan Ulutas, gjatë një ceremonie të mbajtur në selinë e misionit të KFOR-it të NATO-s në Prishtinë.

Gjeneralmajor Özkan Ulutas merr komandën e misionit për një mandat një vjeçar, si komandant i 28-të i KFOR-it.

Komandanti i Komandës së Forcave të Përbashkëta Aleate në Napoli, Admirali Stuart B. Munsch shprehu mirënjohjen e tij për komandantin e KFOR-it në largim, gjeneralmajor Ristuccia që la një ndikim të pashlyeshëm në misionin e tij thelbësor. Ai gjithashtu përshëndeti komandantin e ri të KFOR-it, gjeneralmajor Özkan Ulutas, duke shtuar se përvoja e tij e gjerë do t’i shtojë vlerë këtij misioni.

Gjatë fjalës së tij Gjenerali Ristuccia, Komandanti i 13-të Italian i KFOR-it nga 28 që nga fillimi i misionit, shprehu falënderimet e tij për të gjithë stafin e tij dhe anëtarët e KFOR-it që e mbështetën në kryerjen e detyrave të tij me përkushtimin, përkushtimin, profesionalizmin maksimal. ndjeshmëri, dhe paanshmëri.

“Më duhet vetëm të shpreh mirënjohjen time për ata që patën besimin të më caktojnë detyrën e udhëheqjes së KFOR-it dhe më mbështetën gjatë gjithë kësaj përpjekjeje sfiduese që na pa të ruajmë kushtet për sigurimin e paqes dhe stabilitetit për të gjithë qytetarët që jetojnë në Kosovë. Më duhet të falënderoj Aleancën dhe vendet kontribuuese për përpjekjen e shpenzuar për të më siguruar aftësitë dhe mjetet për të përmbushur këtë detyrë. Falënderoj zinxhirin tim komandues politik dhe ushtarak, si në nivel të NATO-s ashtu edhe në nivel kombëtar, që nuk i mungoi asnjëherë udhëzimi dhe, mbi të gjitha, mbështetja e duhur. Nuk jam ndjerë kurrë vetëm. Dua të theksoj një koncept, i cili për mua është themelor dhe i padiskutueshëm: KFOR-i punon për të ruajtur një mjedis të sigurt dhe të sigurt dhe lirinë e lëvizjes për të gjithë njerëzit në Kosovë në mënyrë të paanshme dhe në përputhje me mandatin e tij të OKB-së.

Ka qenë dhe vazhdon të jetë një mision kompleks i karakterizuar nga sfida të panumërta, të cilat ne jemi përpjekur t’i kthejmë në mundësi për të garantuar paqen dhe stabilitetin, por mbi të gjitha për të ruajtur një të ardhme më të mirë për brezat që do të vijnë.

Gjeneralmajor Ulutas theksoi: “Duke qenë i vetëdijshëm për përgjegjësinë e vendosur mbi supet e mia në periudhën e ndjeshme që po kalon Kosova, unë po marr komandën me vendosmërinë për të bërë të gjitha përpjekjet dhe përvojën time për të siguruar që kjo njësi e shquar të shërbejë. me sukses në të ardhmen siç ka bërë në të kaluarën”.

Gjeneralmajor Ulutas nënvizoi gjithashtu se kjo njësi, e cila i është besuar komandës sime, do të vazhdojë të përmbushë misionin e saj me paanshmërinë dhe profesionalizmin e plotë të kërkuar nga përgjegjësia ndërkombëtare, në përputhje me objektivat dhe vlerat themeluese të NATO-s dhe Kombeve të Bashkuara. mbi të cilin bazohet mandati i tij.

Ai falënderoi të gjithë komandantët dhe ish-pjesëtarët e KFOR-it për kontributin e tyre.

“Dëshiroj të shpreh falënderimet e mia të sinqerta për të gjithë komandantët dhe ish-pjesëtarët e KFOR-it që kanë kontribuar në krijimin dhe ruajtjen e forcës dhe qëndrimit aktual të KFOR-it gjatë njëzet e katër viteve të fundit. Gjithashtu dëshiroj të shpreh falënderimet e mia të sinqerta për gjeneralmajorin Angelo Michele RISTUCCIA i cili ka komanduar me sukses njësinë gjatë vitit të kaluar. Ai e ka kryer misionin e tij me shumë përkushtim, vendosmëri dhe profesionalizëm. E falënderoj për përpjekjet dhe kontributet e tij dhe i uroj suksese të vazhdueshme”.

Komandanti i ri i KFOR-it, i pari nga Turqia, ka pasur një karrierë të gjatë dhe të suksesshme brenda dhe jashtë vendit. Posti i tij i fundit ishte ai i Shefit të Departamentit të Strategjisë në Shtabin e Përgjithshëm të Turqisë.

KFOR-i mbetet plotësisht i fokusuar në zbatimin e mandatit të tij – bazuar në Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të vitit 1999 – për të siguruar një mjedis të sigurt dhe të sigurt dhe lirinë e lëvizjes për të gjitha komunitetet në Kosovë, thuhet në komunikatën për media e KFOR-it.