Kurti takon deputetë, pjesëmarrës të konferencës ndërkombëtare parlamentare “E ardhmja e transportit”

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ishte pjesë e darkës në kuadër të konferencës parlamentare ndërkombëtare me temë “E ardhmja e Transportit” të organizuar nga Komisioni Parlamentar për Mjedis, Ushqim, Bujqësi, Planifikim dhe Zhvillim, dhe me mbështetje të fondacionit gjerman Friedrich Erbert Stiftung.

Kryeministri Kurti gjatë darkës i informoi deputetët për projektet e qeverisë në fushën e transportit dhe energjisë, me theks të veçantë investimet në ndërtimin e hekurudhës që do të lidh Prishtinën me Durrësin dhe projektet për diversifikimin e resurseve energjetike. Ai theksoi mundësitë e investimeve në sektorin e ndërtimit të kapaciteteve të reja gjeneruese të energjisë së ripërtrishme nga teknologjia solare dhe e erës.

Duke theksuar përkushtimin e Qeverisë në fushën e arsimit, kryeministrit Kurti gjithashtu i njoftoi deputetët rreth sistemit dual të arsimit që ka filluar së aplikuari në Kosovë. Synimi është lidhja e arsimit me ekonominë dhe arsimit profesional me tregun e punës në mënyrë që të përgatisim rininë për tregun e punës.

Të pranishëm në darkë ishin deputetë nga Gjermania, Portugalia, Shqipëria, Turqia, Maqedonia e Veriut dhe Bosnja e Hercegovina, thuhet në komunikatën për media e ZKM-së.