Maqedonci- Bayraktar: Bashkëpunimi me kompaninë Baykar bën që FSK të ngrisë kapacitetet e saj luftarake

Ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci ka pritur në takim pronarin e kompanisë Baykar, Haluk Bayraktar, si dhe ambasadorin e Republikës së Türkiye, Sabri Tunç Angili.

Maqedonci në postimin e tij në Facebook ka thënë se bashkëpunimi me kompaninë Baykar që është kthyer në kryefjalën e teknologjisë ushtarake me prodhimet e veta, ka bërë që FSK për një periudhë të shkurtër të ngrisë kapacitetet e saj luftarake në nivelin që garanton mbrojtje territoriale dhe siguri për të gjithë qytetarët tanë. Gjatë këtij takimi kanë diskutuar për projektet e rradhës në të cilat do të investojnë dhe zgjerimin e këtij bashkëpunimi përtej blerjeve.